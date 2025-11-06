USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Еще один шаг к милитаризации Евросоюза

11:31 260

Совет Евросоюза и Европарламент достигли промежуточного решения по инициативе Еврокомиссии, которая разрешит перераспределение гражданских фондов Евросоюза на военные нужды, а также поддержали присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС и Европарламент договорились поддержать более быстрый и гибкий способ инвестирования в европейскую оборону», - говорится в документе. Эта инициатива, в частности, позволит перераспределять фонды из программы поддержки научных разработок или из фондов развития депрессивных регионов Евросоюза и других гражданских программ ЕС на проекты военного и двойного назначения.

Эта инициатива является частью программы милитаризации Евросоюза до 2030 года.

«Присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду создаст новые возможности для украинских структур в будущем участвовать в европейских военных разработках и производстве», - отмечается в документе.

Для введения этого решения в силу оно должно быть отдельно утверждено Европарламентом и Советом ЕС, что обычно происходит без серьезных задержек, когда между этими структурами уже достигнуто межинституциональное соглашение.

Пить в Азербайджане может стать дороже
Пить в Азербайджане может стать дороже
11:47 86
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 1594
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»! видео, обновлено 23:39
5 ноября 2025, 23:39 15189
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ фото; видео
10:59 1027
Американский генерал в Баку
Американский генерал в Баку фото
10:54 1049
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема
04:15 2857
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 00:43
00:43 15630
Зерно для Армении в Баладжары
Зерно для Армении в Баладжары
10:32 998
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
10:26 277
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна видео; фото; обновлено 01:43
01:43 5069
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола «Нефтчи» обыграл поляков, «Абшерон» – эстонцев; обновлено
03:27 2335

