Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию НАТО, сообщает официальный сайт главы государства.

В состав делегации вошли постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Монтенегро, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции при НАТО.

Постоянный представитель Турции при альянсе Басат Озтюрк, как сообщается, с удовлетворением вспомнил визиты Алиева в штаб-квартиру НАТО.

Гости поздравили президента Азербайджана с достигнутыми в Вашингтоне успехами по продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Алиев отметил особую роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе и заявил, что достигнутые соглашения открывают широкие возможности для развития региона.

Напомнив в свою очередь о визитах в штаб-квартиру НАТО, президент Азербайджана отметил, что хотя важной частью сотрудничества Баку и НАТО являлась поддержка операций в Афганистане, на повестке дня также находится сотрудничество Азербайджана с альянсом в вопросах регионального развития, энергетической безопасности и по другим направлениям.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией. В этой связи он коснулся роли расширения отношений между Баку и альянсом.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан достиг главной цели с момента обретения своей независимости в начале прошлого века – освобождения своих земель от оккупации. Он отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.

Глава государства выразил надежду, что визит делегации НАТО в Азербайджан будет успешным.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан является ценным партнером НАТО, высоко оценены заслуги Вооруженных сил в операции «Решительная поддержка» в Афганистане и в этом контексте вклад Баку в качестве регионального транспортно-логистического центра. Отмечено, что азербайджанские миротворцы стали последними военнослужащими, покинувшими Афганистан.

Были затронуты тесные дружеские связи и стратегическое партнерство Азербайджана с членами альянса, отмечено, что страна с 1994 года активно участвует в программах альянса в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО, состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.

