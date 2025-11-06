Погода на завтра: переменная облачность, морось

В пятницу, 7 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами морось. Прогнозируется юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью 9-13, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.