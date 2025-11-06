USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Заблокированный под землей ХАМАС угрожает перемирию

12:43 935

Сотни бойцов палестинского движения ХАМАС остаются заблокированными в подземных туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа, и если они предпримут нападение на израильские позиции, то это поставит под угрозу соблюдение соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации WSJ, судьба бойцов ХАМАС стала предметом разногласий в переговорах о переходе ко второму этапу перемирия: в то время как представители движения настаивают на эвакуации своих бойцов на подконтрольную им часть Палестины, Израиль требует их пленения или полного уничтожения. При этом, как утверждают в ХАМАС, связь с находящимися под землей бойцами была потеряна с марта и восстановлена только недавно, тогда как Израиль считает, что связь поддерживалась, и лидеры движения могли приказать бойцам прекратить атаки.

По оценкам ХАМАС, под землей остаются около сотни бойцов, тогда как Израиль и арабские источники называют цифру 200–300 человек. Большинство сосредоточено в районе города Рафах, часть – в северной и центральной частях сектора Газа.

Ранее представители ХАМАС предупреждали, что их бойцы могут вступить в боевые столкновения с израильской армией, игнорируя правила, действующие после прекращения огня. Израильские военные, в свою очередь, стараются брать радикалов в плен, опасаясь, что движение приостановит выдачу тел израильских заложников.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 22
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 404
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1396
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 721
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 964
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3318
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3326
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2164
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3290
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 828
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2417

