Заблокированный под землей ХАМАС угрожает перемирию

Сотни бойцов палестинского движения ХАМАС остаются заблокированными в подземных туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа, и если они предпримут нападение на израильские позиции, то это поставит под угрозу соблюдение соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации WSJ, судьба бойцов ХАМАС стала предметом разногласий в переговорах о переходе ко второму этапу перемирия: в то время как представители движения настаивают на эвакуации своих бойцов на подконтрольную им часть Палестины, Израиль требует их пленения или полного уничтожения. При этом, как утверждают в ХАМАС, связь с находящимися под землей бойцами была потеряна с марта и восстановлена только недавно, тогда как Израиль считает, что связь поддерживалась, и лидеры движения могли приказать бойцам прекратить атаки.

По оценкам ХАМАС, под землей остаются около сотни бойцов, тогда как Израиль и арабские источники называют цифру 200–300 человек. Большинство сосредоточено в районе города Рафах, часть – в северной и центральной частях сектора Газа.

Ранее представители ХАМАС предупреждали, что их бойцы могут вступить в боевые столкновения с израильской армией, игнорируя правила, действующие после прекращения огня. Израильские военные, в свою очередь, стараются брать радикалов в плен, опасаясь, что движение приостановит выдачу тел израильских заложников.