USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Когда начнется добыча газа на АЧГ?

12:50 901

Добыча свободного газа в рамках проекта освоения газовых запасов на блоке месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) начнется в первой половине 2026 года.

Согласно отчету компании bp о деятельности в Азербайджане за девять месяцев текущего года, в 2025 году буровые работы были успешно завершены, что обеспечило доступ к двум приоритетным пластам свободного газа, расположенным под нефтеносными слоями: поверхностному Гырмакыустю Гумлу и более глубокому Гырмакыалты.

Подтверждены запасы газа в пласте Гырмакыустю Гумлу, и первая добыча свободного газа с АЧГ ожидается именно из этого пласта в первой половине 2026 года.

Кроме того, в пласте Гырмакыалты также выявлены значительные запасы газа под высоким давлением; испытательные работы в этом пласте планируется провести в начале 2026 года.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 24
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 405
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1399
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 722
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 967
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3321
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3326
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2164
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 829
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2418

ЭТО ВАЖНО

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 24
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 405
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1399
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 722
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 967
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3321
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3326
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2164
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 829
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2418
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться