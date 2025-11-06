Когда начнется добыча газа на АЧГ?

Добыча свободного газа в рамках проекта освоения газовых запасов на блоке месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) начнется в первой половине 2026 года.

Согласно отчету компании bp о деятельности в Азербайджане за девять месяцев текущего года, в 2025 году буровые работы были успешно завершены, что обеспечило доступ к двум приоритетным пластам свободного газа, расположенным под нефтеносными слоями: поверхностному Гырмакыустю Гумлу и более глубокому Гырмакыалты.

Подтверждены запасы газа в пласте Гырмакыустю Гумлу, и первая добыча свободного газа с АЧГ ожидается именно из этого пласта в первой половине 2026 года.

Кроме того, в пласте Гырмакыалты также выявлены значительные запасы газа под высоким давлением; испытательные работы в этом пласте планируется провести в начале 2026 года.