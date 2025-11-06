Самозанятость в Азербайджане охватит еще 15 тысяч семей

В Азербайджане в следующем году планируется привлечь к программе самозанятости еще 15 тысяч семей.

Из них 8 тысяч планируется привлечь к самозанятости по линии Фонда страхования от безработицы и 7 тысяч – по линии проекта Всемирного банка.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, здравоохранению, природным ресурсам, энергетике и экологии, международным отношениям и межпарламентским связям, сообщили в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения.

Министр отметил, что в 2026 году планируется провести соответствующую работу по вовлечению в этот процесс около 17,5 тыс. человек в целях расширения возможностей профессионального обучения и дополнительного образования безработных и ищущих работу. Число граждан, охваченных услугами профориентации, в следующем году превысит 230 тыс. человек.