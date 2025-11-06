Трамп подсунул АСЕАН «отравленные пилюли»

Администрация президента США Дональда Трампа включила «ядовитые пилюли» в недавно заключенные торговые соглашения с Малайзией и Камбоджей, членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с целью противодействия влиянию Китая. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, Белый дом включил в соглашения «пункты об условиях их расторжения, создав новое дипломатическое оружие в стратегическом соперничестве с Китаем». Эти положения позволяют односторонне разрывать договоры, если какая-либо из стран подпишет конкурирующий пакт, угрожающий «значительным интересам США» или «представляющий существенную угрозу» безопасности Соединенных Штатов.

Эксперты по торговле отмечают, что такие необычные и масштабные меры представляют собой «тест на лояльность» для небольших стран, имеющих тесные торговые связи с КНР, и способны повлиять на будущие торговые переговоры США в Юго-Восточной Азии.

«Вашингтон защищает свои позиции на рынках через эти соглашения, пытаясь перестроить «фабричную Азию», сформировавшуюся за последние десятилетия», — заявил Саймон Эвенетт, профессор геополитики и стратегии бизнес-школы IMD в Лозанне.

По словам Эвенетта, положения с «отравленными пилюлями» превращают торговые соглашения из чисто коммерческих инструментов в инструмент влияния на внешнеэкономическую ориентацию стран-партнеров. Глава брюссельского центра экономической стратегии аналитического центра Conference Board Мария Демерцис подчеркнула, что эти меры отражают обеспокоенность США попытками Китая доминировать в региональных цепочках поставок и нацелены на «предотвращение проникновения КНР в США через страны АСЕАН».