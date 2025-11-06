USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Предложение Пашиняна Азербайджану

Предложение Пашиняна Азербайджану

13:01 3326

Армения подтвердила готовность обеспечить транзит грузов по автомобильной дороге из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

«Еще раз подтверждаю готовность Армении обеспечить транзит грузов по автомобильной дороге из Маргары в Корнидзор и в обратном направлении – из Азербайджана в Турцию и из Турции в Азербайджан, начиная с сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы полностью готовы. Если в течение получаса к КПП подъедет грузовик как со стороны Корнидзора, так и со стороны Маргары, мы готовы обслужить пропускной пункт», – заявил премьер-министр.

Пашинян также назвал историческим событием поставку российской пшеницы в Армению через Азербайджан.

«Сейчас ждем второй поезд по маршруту Казахстан-Россия-Азербайджан-Грузия-Армения», - отметил глава правительства.

По словам Пашиняна, это важная веха с точки зрения реализации достигнутых в Вашингтоне договоренностей.

Сегодня сообщалось, что грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары.

