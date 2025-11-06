Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования

В 2026 году предусмотрено увеличение финансирования ряда направлений в сфере здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе обсуждения на совместном заседании нескольких комитетов Милли Меджлиса проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год», сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как отметил министр здравоохранения, увеличение числа доноров, необходимость закупки контейнеров для крови, нагревательных приборов, анализаторов и другого важного оборудования делает дополнительное финансирование крайне важным.
«На мероприятия по борьбе с талассемией в будущем году предусмотрено выделение 1,4 миллиарда манатов, что больше по сравнению с 2025 годом. Для лечения пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга за пределами республики, прогнозируется выделение 5 миллионов манатов. В целом на 2026 год для Министерства здравоохранения предусмотрено 274,5 миллиона манатов», – отметил Теймур Мусаев.