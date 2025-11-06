USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Бакинский бульвар станет длиннее и комфортнее

13:22 1462

Протяженность Бакинского бульвара в ближайшем будущем планируется увеличить до 25 километров, сообщил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Баку Риад Гасымов.

По его словам, главным приоритетом остается сохранение исторического облика, традиций и инновационного характера Баку наряду с его дальнейшим развитием.

«В Баку проводится системная и последовательная работа по развитию города, включающая в себя реставрацию исторических центров и создание современных общественных пространств, что позволяет сделать город более зеленым, комфортным и сбалансированным», – заявил Гасымов журналистам.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 35
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 415
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1409
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 728
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 973
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3328
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3331
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2168
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 831
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2425

