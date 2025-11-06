Бакинский бульвар станет длиннее и комфортнее

Протяженность Бакинского бульвара в ближайшем будущем планируется увеличить до 25 километров, сообщил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Баку Риад Гасымов.
По его словам, главным приоритетом остается сохранение исторического облика, традиций и инновационного характера Баку наряду с его дальнейшим развитием.
«В Баку проводится системная и последовательная работа по развитию города, включающая в себя реставрацию исторических центров и создание современных общественных пространств, что позволяет сделать город более зеленым, комфортным и сбалансированным», – заявил Гасымов журналистам.