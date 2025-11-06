ITU провел дипломатический брифинг по предстоящей конференции в Баку

Международный союз электросвязи (МСЭ - International Telecommunication Union, ITU) организовал дипломатический брифинг в своей штаб-квартире в Женеве с участием представителей миссий ООН и международного сообщества для обсуждения подготовки к Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25).

В ходе брифинга, который провели генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин, директор Бюро развития электросвязи д-р Космас Лакисон Завазава и постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве Галиб Исрафилов, делегаты получили подробную информацию о практических аспектах организации конференции, включая процедуры регистрации, возможности размещения и транспортную логистику.

Участников проинформировали о том, что электронные визы без каких-либо сложностей можно оформить через официальный портал Азербайджана (evisa.gov.az) в течение трех рабочих дней. Для делегатов конференции также будет доступна услуга получения виз по прибытии.