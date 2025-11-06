ITU провел дипломатический брифинг по предстоящей конференции в Баку

USD 1.7000
Международный союз электросвязи (МСЭ - International Telecommunication Union, ITU) организовал дипломатический брифинг в своей штаб-квартире в Женеве с участием представителей миссий ООН и международного сообщества для обсуждения подготовки к Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25).

В ходе брифинга, который провели генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин, директор Бюро развития электросвязи д-р Космас Лакисон Завазава и постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве Галиб Исрафилов, делегаты получили подробную информацию о практических аспектах организации конференции, включая процедуры регистрации, возможности размещения и транспортную логистику.

Участников проинформировали о том, что электронные визы без каких-либо сложностей можно оформить через официальный портал Азербайджана (evisa.gov.az) в течение трех рабочих дней. Для делегатов конференции также будет доступна услуга получения виз по прибытии.

Руководство МСЭ выразило благодарность правительству Азербайджана, Министерству иностранных дел и Министерству цифрового развития и транспорта за совместную работу и постоянную поддержку в организации ВКРЭ-25.

Напомним, Конференция с участием представителей правительств, лидеров индустрии и экспертов по развитию со всего мира пройдет в Баку с 17 по 28 ноября 2025 года и будет посвящена продвижению всеобщей и доступной связи как основы инклюзивного и устойчивого цифрового будущего.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 38
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 417
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1412
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 728
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 974
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3329
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3332
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2168
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 832
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2425

