Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

F-16 пролетят над Баку

13:49 1413

Турция будет представлена на Параде Победы в Баку личным составом и шестью самолетами F-16. Об этом на пресс-конференции заявил советник Министерства национальной обороны Турции по вопросам прессы и связям с общественностью Зеки Актюрк.

«На Параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку, пройдет демонстрационный полет шести истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции», - сказал Актюрк.

По его словам, 7 ноября пройдет совместная концертная программа турецкого военного оркестра «Мехтер» и оркестра Гянджинской государственной филармонии, а 8 ноября - официальный марш Церемониального подразделения президентской гвардии Турции и полет F-16.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 39
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 417
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1414
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 729
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 974
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3331
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3332
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2169
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 832
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2425

