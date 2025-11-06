F-16 пролетят над Баку

Турция будет представлена на Параде Победы в Баку личным составом и шестью самолетами F-16. Об этом на пресс-конференции заявил советник Министерства национальной обороны Турции по вопросам прессы и связям с общественностью Зеки Актюрк.
«На Параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку, пройдет демонстрационный полет шести истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции», - сказал Актюрк.
По его словам, 7 ноября пройдет совместная концертная программа турецкого военного оркестра «Мехтер» и оркестра Гянджинской государственной филармонии, а 8 ноября - официальный марш Церемониального подразделения президентской гвардии Турции и полет F-16.