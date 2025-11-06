USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»

13:52 976

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался комментировать награждение президентом России орденом Александра Невского главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Езраса Нерсисяна - брата католикоса всех армян Гарегина II.

«Что касается факта награждения, мне тут комментировать нечего. Любая страна может награждать кого хочет, в том числе армянского епископа. Не исключено, что у него есть и гражданство России», - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

Он напомнил, что с трибуны парламента назвал архиепископа Езраса Нерсисяна «агентом КГБ».

«Странно, что журналисты не ожидают объяснений от Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса Гарегина II) по поводу того, что у него есть ребенок, родившийся после принятия им обета безбрачия, и таким образом он не может быть католикосом. Ктрич Нерсисян не католикос. Армянская Апостольская церковь сегодня не имеет католикоса. Есть человек, который незаконным образом находится в этом статусе», - сказал Пашинян.

