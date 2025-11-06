Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану

Председатель Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель на митинге в стамбульском районе Юмрание выступил с обвинениями в адрес стамбульского прокурора Акына Гюрлека, который, по его словам, дал указание возбудить уголовное дело против Экрема Имамоглу.

По утверждению Озеля, Гюрлек входил в совет директоров дочерней компании государственного предприятия Eti Maden, расположенной в Люксембурге, и получал оттуда зарплату с 2024 года по август 2025 года.

Согласно законам Турции, судьи и прокуроры не имеют права занимать должности и получать доход в каких-либо компаниях. Акын Гюрлек не прокомментировал заявления Озеля, однако местные СМИ сообщают, что Гюрлек действительно состоял в совете директоров указанной компании в период, когда занимал пост заместителя министра юстиции, и что это не противоречило законодательству.

Резко отреагировав на вызов в прокуратуру отца и сына мэра Стамбула Экрема Имамоглу — Хасана Имамоглу и Селима Имамоглу — Озель обратился к президенту Эрдогану со словами: «Следи за своими псами». После этого стамбульская прокуратура начала в отношении Озеля гражданское расследование по обвинению в «оскорблении президента».

Тем временем стамбульская прокуратура вызвала для дачи показаний журналистов Рушена Чакыра, Явуза Огхана, Аслу Айдынташбаш, Сонера Ялчина, Батухана Чолака и Шабана Севинчи. В сообщении прокуратуры говорится, что журналисты приглашены в рамках расследования дела Имамоглу. Сообщается, что некоторых из них утром доставили в прокуратуру в сопровождении полиции.

Ранее в рамках расследования были задержаны медиасоветники мэрии Мурат Онгун и Эмрах Багдатлы. Появлялись сведения о переводах средств со счетов Стамбульской мэрии отдельным журналистам и медиаструктурам. Указывается, что эти сведения фигурируют в материалах следствия и отчетах Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Названные журналисты и медиаорганизации отвергают эти обвинения.