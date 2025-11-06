USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Кац объявил границу с Египтом «зоной смерти»

14:04 403

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил армии превратить пограничный с Египтом район в закрытую военную зону для борьбы с контрабандой оружия.

«Контрабанда оружия с помощью беспилотников является частью войны в Газе и направлена на вооружение наших врагов, и необходимо принять все меры для ее пресечения. Сегодня мы объявляем войну всем, кто участвует в контрабанде, и любой, кто войдет в запретную зону, будет поражен», – написал Кац в соцсети Х.

Издание The Times of Israel сообщает, что министр обороны отдал указание армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносить удары по любым посторонним лицам, попадающим на территорию этих зон, а также атаковать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и контрабандистов.

По данным издания, случаи контрабанды с помощью беспилотников фиксировались в течение 2024 года. 5 ноября Кац провел совещание с командующими ЦАХАЛ, полицией и Службой общей безопасности Израиля «Шин-Бет», чтобы обсудить меры по нейтрализации данной угрозы. Начальник Генштаба Эяль Замир отдал распоряжение сосредоточить усилия на ликвидации рисков, связанных с беспилотниками.

Кроме того, Минобороны Израиля, в частности, Администрация по исследованиям, развитию вооружений и технологической инфраструктуры, а также ВВС получили указания усилить поиск новых методов борьбы с БПЛА.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 49
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 423
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1420
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 736
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 978
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3344
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3333
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2172
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 832
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2428

ЭТО ВАЖНО

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 49
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 423
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1420
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 736
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 978
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3344
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3333
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2172
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 832
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2428
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться