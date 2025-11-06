Кац объявил границу с Египтом «зоной смерти»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил армии превратить пограничный с Египтом район в закрытую военную зону для борьбы с контрабандой оружия.

«Контрабанда оружия с помощью беспилотников является частью войны в Газе и направлена на вооружение наших врагов, и необходимо принять все меры для ее пресечения. Сегодня мы объявляем войну всем, кто участвует в контрабанде, и любой, кто войдет в запретную зону, будет поражен», – написал Кац в соцсети Х.

Издание The Times of Israel сообщает, что министр обороны отдал указание армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносить удары по любым посторонним лицам, попадающим на территорию этих зон, а также атаковать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и контрабандистов.

По данным издания, случаи контрабанды с помощью беспилотников фиксировались в течение 2024 года. 5 ноября Кац провел совещание с командующими ЦАХАЛ, полицией и Службой общей безопасности Израиля «Шин-Бет», чтобы обсудить меры по нейтрализации данной угрозы. Начальник Генштаба Эяль Замир отдал распоряжение сосредоточить усилия на ликвидации рисков, связанных с беспилотниками.

Кроме того, Минобороны Израиля, в частности, Администрация по исследованиям, развитию вооружений и технологической инфраструктуры, а также ВВС получили указания усилить поиск новых методов борьбы с БПЛА.