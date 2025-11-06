На «Советской» планируют признать историческими свыше 50 зданий

Предусматривается присвоение статуса исторических более чем 50 зданиям. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Риад Гасымов.
По его словам, в городе насчитывается более 70 исторических зданий.
«В последние месяцы на территории бывшей «Советской» соответствующие структуры проводят работы по переселению, сохранению и другим направлениям. Многие здания демонтируются. С данной территории уже переселено около 400 семей. Процесс будет продолжен», — отметил он.