Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

На «Советской» планируют признать историческими свыше 50 зданий

Ульвия Худиева
14:15 412

Предусматривается присвоение статуса исторических более чем 50 зданиям. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Риад Гасымов.

По его словам, в городе насчитывается более 70 исторических зданий.

«В последние месяцы на территории бывшей «Советской» соответствующие структуры проводят работы по переселению, сохранению и другим направлениям. Многие здания демонтируются. С данной территории уже переселено около 400 семей. Процесс будет продолжен», — отметил он.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 53
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 425
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1421
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 736
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 980
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3347
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3333
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2173
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 833
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2430

