Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции

Следственное дело по обвинениям во взяточничестве в отношении бывшего мэра стамбульского района Эсеньюрт от Республиканской народной партии (CHP) Ахмета Озера прекращено. Прокуратура Стамбула постановила закрыть дело из-за недостаточности доказательств утверждений бизнесмена Азиза Ихсана Акташа о том, что он дал взятку для получения тендера в муниципалитете Эсеньюрта.

Однако Озер, задержанный 30 октября 2024 года, по-прежнему находится под стражей по статье о «членстве в террористической организации», по которой расследование продолжается. Дочь и адвокат Ахмета Озера — Шараф Озер — в распространенном ею заявлении в социальных сетях подтвердила информацию о том, что ее отец оправдан по обвинениям во взяточничестве и тендерном мошенничестве. «Хотя этого решения недостаточно для освобождения моего отца, это важный шаг в процессе», — сказала она.

Ахмет Озер, придерживающийся политических взглядов, близких к прокурдской «Демократической партии народов» HDP, на муниципальных выборах 2024 года был выдвинут совместным кандидатом CHP и левой прокурдской партии «Партии народного равенства и демократии» DEM и был избран мэром в Эсеньюрте, где проживает значительная курдская община. Утром 30 октября 2024 года он был задержан у себя дома и затем по решению Министерства внутренних дел отстранен от должности мэра.

Озеру были предъявлены обвинения в «членстве в террористической организации» и во взяточничестве. В материалах следствия утверждается, что он неоднократно разговаривал по телефону с руководителями террористической РПК, включая находящегося в официальном розыске в Турции Ремзи Картала. Озер признал факт телефонных разговоров с Карталом, которого назвал своим давним знакомым и земляком, однако категорически отверг обвинения в членстве в РПК.