USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции

Руслан Баширли
14:25 425

Следственное дело по обвинениям во взяточничестве в отношении бывшего мэра стамбульского района Эсеньюрт от Республиканской народной партии (CHP) Ахмета Озера прекращено. Прокуратура Стамбула постановила закрыть дело из-за недостаточности доказательств утверждений бизнесмена Азиза Ихсана Акташа о том, что он дал взятку для получения тендера в муниципалитете Эсеньюрта.

Однако Озер, задержанный 30 октября 2024 года, по-прежнему находится под стражей по статье о «членстве в террористической организации», по которой расследование продолжается. Дочь и адвокат Ахмета Озера — Шараф Озер — в распространенном ею заявлении в социальных сетях подтвердила информацию о том, что ее отец оправдан по обвинениям во взяточничестве и тендерном мошенничестве. «Хотя этого решения недостаточно для освобождения моего отца, это важный шаг в процессе», — сказала она.

Ахмет Озер, придерживающийся политических взглядов, близких к прокурдской «Демократической партии народов» HDP, на муниципальных выборах 2024 года был выдвинут совместным кандидатом CHP и левой прокурдской партии «Партии народного равенства и демократии» DEM и был избран мэром в Эсеньюрте, где проживает значительная курдская община. Утром 30 октября 2024 года он был задержан у себя дома и затем по решению Министерства внутренних дел отстранен от должности мэра.

Озеру были предъявлены обвинения в «членстве в террористической организации» и во взяточничестве. В материалах следствия утверждается, что он неоднократно разговаривал по телефону с руководителями террористической РПК, включая находящегося в официальном розыске в Турции Ремзи Картала. Озер признал факт телефонных разговоров с Карталом, которого назвал своим давним знакомым и земляком, однако категорически отверг обвинения в членстве в РПК.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 57
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 426
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1423
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 737
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 980
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3348
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3334
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2175
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 833
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2432

ЭТО ВАЖНО

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 57
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 426
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1423
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 737
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 980
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3348
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3334
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2175
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 833
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2432
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться