Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией

Индия и Армения находятся на пороге подписания меморандумов о взаимопонимании в сфере обороны на сумму от 3,5 до 4 миллиардов долларов. Об этом сообщает индийское издание Republic World со ссылкой на свои источники. Отмечается, что основное внимание в рамках данной сделки будет уделено модернизации систем противовоздушной обороны, ракетных комплексов и артиллерийского потенциала Армении. По данным источников Republic World, соглашение может предусматривать, в частности, продажу Армении зенитно-ракетных комплексов нового поколения Akash-NG.

Напомним, ранее Индия уже поставляла Армении зенитно-ракетные комплексы Akash ближнего радиуса действия. Akash-NG — это более дальнобойная система, которая может использоваться в качестве первого эшелона в системе противовоздушной обороны. По данным источников, интерес к этим ракетам резко возрос после недавних столкновений между Индией и Пакистаном. В настоящее время переговорщики прорабатывают схему совместного производства, которая позволит осуществлять лицензионную сборку компонентов BrahMos на территории Армении: это станет стратегическим шагом к переходу на совместное производство. Также в рамках переговоров по новому оборонному соглашению Армения рассматривает возможность закупки новой партии реактивных систем залпового огня Pinaka. В соответствии с контрактом, подписанным в 2023 году, Индия уже поставила Армении первую партию этих систем. Судя по всему, Ереван намерен заказать дополнительную поставку. С 2022 года Индия стала основным поставщиком вооружений для Армении, передав стране противотанковые ракетные комплексы, 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские установки, системы противодействия дронам и другие виды вооружений.