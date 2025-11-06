USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией

главное на этот час
Отдел информации
15:25 2019

Индия и Армения находятся на пороге подписания меморандумов о взаимопонимании в сфере обороны на сумму от 3,5 до 4 миллиардов долларов. Об этом сообщает индийское издание Republic World со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что основное внимание в рамках данной сделки будет уделено модернизации систем противовоздушной обороны, ракетных комплексов и артиллерийского потенциала Армении. По данным источников Republic World, соглашение может предусматривать, в частности, продажу Армении зенитно-ракетных комплексов нового поколения Akash-NG.

Многомиллиардное соглашение c Индией предусматривает продажу Армении зенитно-ракетных комплексов нового поколения Akash-NG

Напомним, ранее Индия уже поставляла Армении зенитно-ракетные комплексы Akash ближнего радиуса действия. Akash-NG — это более дальнобойная система, которая может использоваться в качестве первого эшелона в системе противовоздушной обороны.

По данным источников, интерес к этим ракетам резко возрос после недавних столкновений между Индией и Пакистаном. В настоящее время переговорщики прорабатывают схему совместного производства, которая позволит осуществлять лицензионную сборку компонентов BrahMos на территории Армении: это станет стратегическим шагом к переходу на совместное производство.

Также в рамках переговоров по новому оборонному соглашению Армения рассматривает возможность закупки новой партии реактивных систем залпового огня Pinaka. В соответствии с контрактом, подписанным в 2023 году, Индия уже поставила Армении первую партию этих систем. Судя по всему, Ереван намерен заказать дополнительную поставку.

С 2022 года Индия стала основным поставщиком вооружений для Армении, передав стране противотанковые ракетные комплексы, 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские установки, системы противодействия дронам и другие виды вооружений.

Армения рассматривает возможность закупки новой партии реактивных систем залпового огня Pinaka

На днях индийские источники сообщили, что Ереван близок к заключению соглашения о закупке истребителей Су-30МКИ, производимых в Индии по российской лицензии. По имеющимся сообщениям, речь может идти о 10–12 таких самолетах. Тем не менее министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг данную информацию.

Напомним, после подписания мирных соглашений в Вашингтоне 8 августа правительство Армении объявило о значительном сокращении военных расходов. Согласно бюджету на 2026 год, они снизятся на 16 процентов. Представители правительства заявляют, что страна будет адаптировать свою оборонную политику к новой ситуации, возникшей после мирного урегулирования.

Тем не менее факт ведения переговоров о многомиллиардном оборонном соглашении с Индией свидетельствует о том, что военные амбиции Армении могут быть гораздо масштабнее, чем заявляется официально.

