Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Борьба с Саакашвили продолжается

14:32 214

В Грузии возбуждено уголовное дело против экс-президента страны Михаила Саакашвили и ряда оппозиционных лидеров за призывы к свержению власти. Об этом пишут грузинские СМИ.

«Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили и другим оппозиционерам обвинения в призывах к свержению власти», — указано в сообщении.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили 29 октября поддержал инициативу правящей партии «Грузинская мечта» о запрете трех оппозиционных политических сил, включая «Единое национальное движение» Саакашвили.

Уточнялось, что запрет не коснется ряда других фракций. Среди них — «Федералисты», «Дроа», «Гирчи — больше свободы», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели». Эти исключения объяснили отсутствием реальной политической силы у данных партий.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 58
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 429
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1425
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 738
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 980
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3351
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3334
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2177
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 833
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2432

