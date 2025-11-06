Борьба с Саакашвили продолжается

В Грузии возбуждено уголовное дело против экс-президента страны Михаила Саакашвили и ряда оппозиционных лидеров за призывы к свержению власти. Об этом пишут грузинские СМИ.
«Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили и другим оппозиционерам обвинения в призывах к свержению власти», — указано в сообщении.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили 29 октября поддержал инициативу правящей партии «Грузинская мечта» о запрете трех оппозиционных политических сил, включая «Единое национальное движение» Саакашвили.
Уточнялось, что запрет не коснется ряда других фракций. Среди них — «Федералисты», «Дроа», «Гирчи — больше свободы», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели». Эти исключения объяснили отсутствием реальной политической силы у данных партий.