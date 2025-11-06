USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Турция не откажется от С-400

14:37 202

Власти Турции не намерены полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на требования администрации США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает издание, власти Турции выразили готовность к компромиссу по вопросу дальнейшей эксплуатации комплексов С-400, при этом Анкара отклонила требование Вашингтона полностью отказаться от использования российских систем ПВО. По данным источников, турецкие власти готовы обсудить создание «совместного военного механизма» для контроля за использованием этих комплексов.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 на сумму $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» сообщила о полном выполнении контракта на поставку этих систем. После заключения соглашения о поставке полкового комплекта С-400 Турция была исключена из американской программы по разработке истребителей нового поколения F-35.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 59
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 431
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1428
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 738
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 982
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3353
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3334
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2177
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 833
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2434

ЭТО ВАЖНО

