Турция не откажется от С-400

Власти Турции не намерены полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на требования администрации США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает издание, власти Турции выразили готовность к компромиссу по вопросу дальнейшей эксплуатации комплексов С-400, при этом Анкара отклонила требование Вашингтона полностью отказаться от использования российских систем ПВО. По данным источников, турецкие власти готовы обсудить создание «совместного военного механизма» для контроля за использованием этих комплексов.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 на сумму $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» сообщила о полном выполнении контракта на поставку этих систем. После заключения соглашения о поставке полкового комплекта С-400 Турция была исключена из американской программы по разработке истребителей нового поколения F-35.