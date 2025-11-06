USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Бабаев и его «команда» ответят за «помощь» в сдаче экзаменов выпускникам и абитуриентам

Инара Рафикгызы
14:37 209

Завершено предварительное следствие по делу обвиняемых в изготовлении и продаже технических устройств для использования на выпускных и вступительных экзаменах.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении обвиняемых в оказании «помощи» учащимся и абитуриентам с использованием скрытых технических устройств направлено в суд.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре продолжило предварительное следствие уголовного дела, возбужденного на основании информации, поступившей из Государственного экзаменационного центра в Службу государственной безопасности, об оказании помощи лицам, участвовавшим в выпускных и вступительных экзаменах с нарушением правил проведения экзаменов. Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Ислам Бабаев, занимающийся частной предпринимательской деятельностью, незаконно изготовил технические устройства, предназначенные для негласного сбора информации в целях содействия абитуриентам и учащимся подготовительного отделения в прохождении тестовых заданий во время выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, а также, вступив в преступную связь с Айханом Мамедовым и Мурадом Мамедовым, оказывал им содействие в установке указанных технических устройств на 11 человек.

На основании собранных доказательств Исламу Бабаеву предъявлено обвинение по статьям 302.3 (незаконное производство, продажа или приобретение для продажи технических средств, предусмотренных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджанской Республики. На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, судом было принято решение об избрании в отношении Ислама Бабаева меры пресечения в виде ареста, в отношении Айхана Мамедова и Мурада Мамедова – в виде передачи их под надзор полиции.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено для рассмотрения в Гянджинский городской суд.

Продолжаются меры по привлечению к ответственности других лиц, участвовавших в совершении аналогичных преступных деяний.

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 63
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 432
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1428
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 739
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 984
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3356
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3334
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2178
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 834
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2436

ЭТО ВАЖНО

Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 63
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 432
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 1428
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 739
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
Пашинян назвал Нерсисяна «агентом КГБ»
13:52 984
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 3356
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 3334
Лаборатория бесчеловечности
Лаборатория бесчеловечности продолжение главной темы
12:23 2178
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема; все еще актуально
04:15 3291
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования
Здравоохранение Азербайджана получит больше финансирования заявил глава Минздрава
13:10 834
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 2436
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться