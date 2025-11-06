Бабаев и его «команда» ответят за «помощь» в сдаче экзаменов выпускникам и абитуриентам

Завершено предварительное следствие по делу обвиняемых в изготовлении и продаже технических устройств для использования на выпускных и вступительных экзаменах.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении обвиняемых в оказании «помощи» учащимся и абитуриентам с использованием скрытых технических устройств направлено в суд.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре продолжило предварительное следствие уголовного дела, возбужденного на основании информации, поступившей из Государственного экзаменационного центра в Службу государственной безопасности, об оказании помощи лицам, участвовавшим в выпускных и вступительных экзаменах с нарушением правил проведения экзаменов. Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Ислам Бабаев, занимающийся частной предпринимательской деятельностью, незаконно изготовил технические устройства, предназначенные для негласного сбора информации в целях содействия абитуриентам и учащимся подготовительного отделения в прохождении тестовых заданий во время выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, а также, вступив в преступную связь с Айханом Мамедовым и Мурадом Мамедовым, оказывал им содействие в установке указанных технических устройств на 11 человек.

На основании собранных доказательств Исламу Бабаеву предъявлено обвинение по статьям 302.3 (незаконное производство, продажа или приобретение для продажи технических средств, предусмотренных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджанской Республики. На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, судом было принято решение об избрании в отношении Ислама Бабаева меры пресечения в виде ареста, в отношении Айхана Мамедова и Мурада Мамедова – в виде передачи их под надзор полиции.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено для рассмотрения в Гянджинский городской суд.

Продолжаются меры по привлечению к ответственности других лиц, участвовавших в совершении аналогичных преступных деяний.