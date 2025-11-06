Американцы не приедут

Сообщения о том, что США разместят свой контингент на авиабазе в Дамаске, не соответствуют действительности. Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

Так собеседник агентства прокомментировал информацию в СМИ о том, что Вашингтон готовится разместить своих военных на авиабазе в сирийской столице, чтобы тем самым способствовать заключению соглашения о безопасности между Сирией и Израилем.

США хотят развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске для помощи в реализации будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, планы США по присутствию в Дамаске, о которых ранее не сообщалось, стали признаком стратегической переориентации Сирии в сторону США после свержения в прошлом году Башара Асада, союзника Ирана.

База расположена у входа в районы южной Сирии, которые, как ожидается, войдут в демилитаризованную зону в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Это соглашение находится на стадии посредничества со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

В понедельник Трамп встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме — это будет первый подобный визит главы сирийского государства.

Reuters поговорило с шестью источниками, осведомленными о подготовке на базе, включая двух западных чиновников и сирийского представителя оборонного ведомства, которые подтвердили, что США планируют использовать базу для мониторинга возможного соглашения между Израилем и Сирией.

Пентагон и Министерство иностранных дел Сирии не сразу ответили на запросы о комментарии относительно этого плана. Администрация президента Сирии и министерство обороны также не ответили на вопросы о плане, направленные через сирийское информационное ведомство.

Западный военный представитель сообщил, что Пентагон ускорил свои планы за последние два месяца, проведя несколько разведывательных миссий на базе. По итогам миссий был сделал вывод, что длинная взлетно-посадочная полоса базы готова к немедленному использованию. Два сирийских военных источника сообщили, что технические переговоры сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, при этом Сирия будет сохранять полный суверенитет над объектом.

Представитель сирийского оборонного ведомства сказал, что США прилетали на базу на военно-транспортных самолетах C-130, чтобы убедиться, что взлетно-посадочная полоса пригодна к использованию. Охранник на одном из входов на базу сообщил Reuters, что американские самолеты приземлялись там в рамках «тестов».

Пока не ясно, когда американский военный персонал будет направлен на базу.