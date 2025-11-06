Удача отвернулась от генерала Оруджева

В Верховном суде рассмотрели кассационную жалобу генерал-майора Бекира Оруджева, а также Зии Кязымова, Ульви Рашидова, Интигама Мамедова и Рагиба Мамедова, обвиняемых по «Тертерскому делу».

Как сообщает haqqin.az, суд под председательством Ильгара Гылыджова не обеспечил жалобу, оставив приговор в силе.

Отметим, что исполняющий обязанности начальника Управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления по работе с личным составом Минобороны Бекир Оруджев и другие лица были привлечены к уголовной ответственности в 2022 году.

Им были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса:

126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть),

145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть),

293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа),

329 (насильственные действия в отношении подчиненного военнослужащего),

341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Кроме того, Интигаму Мамедову было предъявлено дополнительное обвинение по статье 178 (мошенничество).

Приговором Бакинского военного суда Бекир Оруджев был осужден на 9 лет 6 месяцев лишения свободы, Зия Кязымов и Ульви Рашидов — на 9 лет 6 месяцев, Интигам Мамедов и Рагиб Мамедов — на 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда приговор суда первой инстанции был изменен. Обвинение Оруджеву по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего) было исключено. Срок наказания генерала был снижен до 6 лет 6 месяцев.