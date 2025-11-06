Новая дорога в Зангилан станет платной

Автомобильная дорога Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд после ввода в эксплуатацию в будущем будет платной. Об этом заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Зияддин Гасанов.

По его словам, хотя сейчас действует бесплатный альтернативный маршрут, на новой магистрали планируется внедрить систему платного проезда: «Пока платная система не запущена, но проектом предусмотрено, что эта дорога будет платной».

По его словам, строительство дороги выполнено на 95%.

Гасанов отметил, что параллельно платной трассе уже построена и введена в эксплуатацию бесплатная дорога Горадиз–Джебраил–Зангилан, соответствующая второй технической категории: «Водители едут по альтернативной дороге бесплатно. Новая платная магистраль строится по первой технической категории и обеспечит более высокий уровень безопасности, комфорта и скорости движения».

Общая протяженность дороги Горадиз–Зангилан–Агбенд составляет 123,6 км. Завершение строительства планируется во второй половине 2026 года.