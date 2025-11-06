USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Лукашенко сделал предложение украинцам

15:26 1827

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в республике мигрантов из Украины. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», – сказал Лукашенко в ходе рабочего визита в регионы.

По его словам, Беларусь готова принимать украинцев, которые являются благом для страны.

«Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Тем не менее беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой», – добавил глава государства.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, с начала 2025 года в республику въехали 97 805 граждан Украины.

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 548
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 440
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2022
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1756
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1349
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2478
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3770
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2183
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1705
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3562
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1619

