Лукашенко сделал предложение украинцам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в республике мигрантов из Украины. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», – сказал Лукашенко в ходе рабочего визита в регионы.

По его словам, Беларусь готова принимать украинцев, которые являются благом для страны.

«Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Тем не менее беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой», – добавил глава государства.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, с начала 2025 года в республику въехали 97 805 граждан Украины.