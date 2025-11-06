Депутаты предложили, адвокаты поддержали

В Азербайджане по инициативе депутатов Милли Меджлиса адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь более 170 гражданам. Как сообщили в пресс-службе Коллегии адвокатов Азербайджана, в честь «Года Конституции и Суверенитета» и пятилетия 8 Ноября – Дня Победы в Баку и регионах Азербайджана по совместной инициативе Милли Меджлиса и Коллегии адвокатов (КА) прошла очередная общественно-правовая акция по оказанию бесплатной юридической помощи лицам из малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.

В рамках акций, проведенных 3 и 4 ноября, были организованы встречи с гражданами в Хатаинском районе Баку, а также в Лерикском, Астаринском, Апшеронском и Закатальском районах.

Так, кампании по правовому просвещению были организованы по инициативе депутатов и при поддержке Коллегии адвокатов: в Центре Гейдара Алиева в Лерикском районе по инициативе депутата Васифа Гафарова; в административном здании районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в городе Астаре – депутата Рашада Махмудова; в Доме культуры в Апшеронском районе – депутата Заура Шукюрова; в школе № 194 Хатаинского района Баку – депутата Парваны Велиевой; в административном здании районной организации ПЕА в городе Хырдалане Апшеронского района – депутата Нигяр Мамедовой; в Центре Гейдара Алиева в Закатальском районе – депутата Азера Керимли; 5 ноября в Центре Гейдара Алиева в городе Хырдалане Апшеронского района – депутата Ризвана Набиева.