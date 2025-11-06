Депутаты предложили, адвокаты поддержали

В Азербайджане по инициативе депутатов Милли Меджлиса адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь более 170 гражданам. Как сообщили в пресс-службе Коллегии адвокатов Азербайджана, в честь «Года Конституции и Суверенитета» и пятилетия 8 Ноября – Дня Победы в Баку и регионах Азербайджана по совместной инициативе Милли Меджлиса и Коллегии адвокатов (КА) прошла очередная общественно-правовая акция по оказанию бесплатной юридической помощи лицам из малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.
В рамках акций, проведенных 3 и 4 ноября, были организованы встречи с гражданами в Хатаинском районе Баку, а также в Лерикском, Астаринском, Апшеронском и Закатальском районах.
Так, кампании по правовому просвещению были организованы по инициативе депутатов и при поддержке Коллегии адвокатов: в Центре Гейдара Алиева в Лерикском районе по инициативе депутата Васифа Гафарова; в административном здании районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в городе Астаре – депутата Рашада Махмудова; в Доме культуры в Апшеронском районе – депутата Заура Шукюрова; в школе № 194 Хатаинского района Баку – депутата Парваны Велиевой; в административном здании районной организации ПЕА в городе Хырдалане Апшеронского района – депутата Нигяр Мамедовой; в Центре Гейдара Алиева в Закатальском районе – депутата Азера Керимли; 5 ноября в Центре Гейдара Алиева в городе Хырдалане Апшеронского района – депутата Ризвана Набиева.
В акциях приняли участие сотрудники адвокатских контор Ленкоранского, Астаринского, Апшеронского и Закатальского районов, а также адвокатской конторы Güvən и адвокатской конторы города Хырдалана. В общей сложности адвокатами была оказана бесплатная юридическая помощь по различным отраслям права более 170 гражданам.
Гражданам предоставлялись юридические консультации по административным вопросам, защите имущественных прав, земельным спорам, взысканию алиментов, установлению инвалидности и другим социальным вопросам, их заявления индивидуально рассматривались и направлялись в соответствующие органы.
Социально-правовые мероприятия, проводимые в рамках данной инициативы, были оценены как продолжение миссии правозащитной организации по служению обществу и повышению правового уровня.