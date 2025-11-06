USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива

главное на этот час
Отдел информации
16:45

В Турции возбуждено уголовное дело против известного бизнесмена азербайджанского происхождения, председателя совета директоров Zülfikarlar Holding Исфандияра Зульфугарлы. В отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде ареста. В данный момент он находится за пределами страны, и в связи с этим объявлен в розыск.

По сообщениям турецких СМИ, дело связано с исчезновением 14 467 тонн топлива общей рыночной стоимостью около 5,5 миллиона долларов из нефтехранилищ входящей в состав холдинга компании TP Petrol Dağıtım A.Ş., расположенных в Хатае и Анталье. Факт был выявлен нефтеперерабатывающим заводом Star, поставляющим топливо, и передан Агентству по контролю за энергетическим рынком, которое, в свою очередь, уведомило правоохранительные органы.

Против известного бизнесмена азербайджанского происхождения, председателя совета директоров Zülfikarlar Holding Исфандияра Зульфугарлы в Турции возбуждено уголовное дело

Несколько дней назад сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью задержали ряд ответственных лиц, включая нынешних и бывших генеральных директоров TP Petrol Dağıtım A.Ş. В отношении троих из них вынесено решение об аресте, остальные были освобождены после дачи показаний. Ордер на арест также выдан в отношении Исфандияра Зульфугарлы и еще одного высокопоставленного сотрудника, однако установлено, что они находятся за границей.

Следует отметить, что среди активов Zülfikarlar Holding, возглавляемого Исфандияром Зульфугарлы, находятся такие крупные компании, как оператор одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Турции — Türkiye Petrolleri, производитель около ста наименований химической продукции Akça Kimya, а также финансовая структура Akdeniz Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Турецкие СМИ также сообщают, что после проведенной операции в TP Petrol Dağıtım и вынесения решения об аресте руководства компании, включая Исфандияра Зульфугарлы, в холдинге начался кризис. Одна из крупнейших компаний холдинга — Akça Kimya — не смогла выплатить кредиторам 1 миллиард турецких лир, подлежащих оплате 4 ноября, что вызвало панику среди инвесторов. В официальном заявлении компании говорится, что фирма, занимающаяся экспортом ее продукции, не оплатила стоимость полученных товаров, и в результате выплаты кредиторам не состоялись.

Исфандияр Зульфугарлы — сын одного из крупнейших турецких бизнесменов азербайджанского происхождения — Искендера Зульфугарлы. Последний переехал из Азербайджана в Турцию в 1942 году и начал заниматься бизнесом. С середины прошлого века он основал Zülfikarlar Holding и стал одним из крупнейших промышленников и предпринимателей страны. После смерти Искендера Зульфугарлы в 2001 году его сын Исфандияр, родившийся в 1976 году в Стамбуле, возглавил холдинг и контролирует часть его акций.

Также стоит отметить, что представители семьи Зульфугарлы, братья Нуреддин и Логман Зульфугарлы, занимаются металлургическим бизнесом в Азербайджане.

