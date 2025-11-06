Зеленский ввел новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России. Среди ключевых направлений ограничений — сферы энергоносителей и электроники. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну», — заявил Зеленский.

По его словам, меры направлены против экспорта российских ресурсов и схем поставки электронных компонентов в Россию. Ожидается, что общий эффект от нового пакета ограничений составит «десятки миллиардов евро ежегодно».

Президент отметил, что украинские санкции распространяются также на компании, работающие в сфере добычи ресурсов в Арктике и участвующие в финансировании военных программ России.

Кроме того, Зеленский поручил СНБО подготовить новые решения в отношении структур, связанных с «российской пропагандой», оборонной промышленностью и коллаборационизмом.

«Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции не создают реальных проблем, но любые российские эскалации заслуживают надлежащего и ощутимого ответа», — добавил президент.

19-й пакет санкций ЕС против России включает ограничения на поставки технологий двойного назначения, заморозку активов и запрет на экспорт ряда энергоносителей.