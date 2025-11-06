В Азербайджане в несколько раз увеличат налог на бензин

С 2026 года в Азербайджане значительно повышается дорожный налог на топливо. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, обсужденным на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, ставка налога на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, производимые в стране и направляемые на внутреннее потребление, увеличивается с 0,02 до 0,07 маната за литр.

Аналогичное повышение предусмотрено и для импортируемого топлива — бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Для этих категорий налог также возрастет с 0,02 до 0,07 маната за литр.

Поправки направлены на обновление налоговой политики в энергетическом секторе и выравнивание условий для внутреннего производства и импорта топлива.