Скончался отец главы Минздрава Азербайджана

Скончался отец министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева - Юсиф Мусаев.
Коллектив Министерства здравоохранения выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.
Аллах рэхмэт элесин!
