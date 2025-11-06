USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Скончался отец главы Минздрава Азербайджана

16:14 1767

Скончался отец министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева - Юсиф Мусаев.

Коллектив Министерства здравоохранения выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Аллах рэхмэт элесин!

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 561
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 444
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2026
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1768
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1353
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2482
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3771
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2190
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1705
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3565
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1619

