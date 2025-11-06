В Баку суд по делу о покушении на религиозного деятеля

USD 1.7000
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Нармин Шабановой, Эльвина Ахмедова и Наиба Исмиева, обвиняемых в подготовке покушения на жизнь религиозного деятеля.

Как стало известно haqqin.az, в ходе судебного заседания под председательством судьи Вугара Сеидова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Адвокат Наиба Исмиева, отметив, что недавно присоединился к делу, и, учитывая его сложность, попросил перенести судебное заседание. Суд удовлетворил ходатайство. Подготовительное заседание назначено на 20 ноября.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в ходе спецоперации СГБ Азербайджана. Нармин Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются по статьям 28 (приготовление к преступлению), 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля), Эльвин Ахмедов – по статье 228.2.1 (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

