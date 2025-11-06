USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве

16:30 523

Специальное предложение Əsgərcell обеспечит надежную и безопасную связь военнослужащих с их близкими во время прохождения военной службы.

Министерство обороны Азербайджанской Республики и ООО Azercell Telecom подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на создание специальных возможностей связи для военнослужащих.

В рамках этого партнерства Azercell представит уникальное предложение Əsgərcell, которое позволит солдатам, проходящим военную службу, поддерживать надежную и безопасную связь со своими семьями и близкими.

В рамках инициативы, которая вступит в силу с 2026 года, военнослужащим будут предоставляться мобильное устройство и новый номер на особых условиях. Каждый солдат сможет добавить до пяти номеров в «белый список» для осуществления и приема звонков. Также будут доступны звонки на экстренные службы скорой помощи, полиции и пожарной охраны. В целях обеспечения безопасности и использования связи исключительно в обговоренных целях такие услуги, как SMS, интернет, международная связь и роуминг, на этих номерах не будут доступны.

Солдатам будет предоставлена возможность приобрести устройство и новый номер на временных пунктах продаж, развернутых в воинских частях. Представители Azercell на месте будут проводить регистрацию и активирование номера, после чего устройство будет выдано абоненту.

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 565
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 446
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2028
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1772
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1355
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2483
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3771
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2191
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1705
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3568
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1620

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 565
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 446
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2028
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1772
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1355
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2483
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3771
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2191
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1705
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3568
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться