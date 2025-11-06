Три плана Пентагона

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по поручению Пентагона разработало три варианта боевых действий против исламистских боевиков в Нигерии с целью защиты христиан, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, первый, «мягкий» вариант предполагает поддержку нигерийских правительственных сил в борьбе с боевиками без прямого участия американских войск. Второй вариант включает удары беспилотников по позициям радикалов на севере Нигерии, но реализация этой идеи затруднена, поскольку американские войска покинули соседний Нигер, и теперь дроны могут вылетать только с базы в Джибути на востоке Африки или с объектов в Южной Европе.

Третья стратегия предполагает размещение авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками в Гвинейском заливе. Этот вариант источники в Пентагоне считают наименее вероятным, поскольку ситуация в Нигерии не рассматривается как приоритет для национальной безопасности США.

Источники газеты в военном ведомстве также признали, что американские войска не смогут существенно повлиять на ситуацию в Нигерии без начала операции, сопоставимой с кампаниями в Ираке или Афганистане. Однако такую опцию никто всерьез не рассматривает. Как отметил в интервью отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон, любая крупная военная операция США в Нигерии «обернется фиаско». По его словам, американская общественность и президент Дональд Трамп не заинтересованы в начале подобной кампании в Африке.