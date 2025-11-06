USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Три плана Пентагона

16:21 585

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по поручению Пентагона разработало три варианта боевых действий против исламистских боевиков в Нигерии с целью защиты христиан, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, первый, «мягкий» вариант предполагает поддержку нигерийских правительственных сил в борьбе с боевиками без прямого участия американских войск. Второй вариант включает удары беспилотников по позициям радикалов на севере Нигерии, но реализация этой идеи затруднена, поскольку американские войска покинули соседний Нигер, и теперь дроны могут вылетать только с базы в Джибути на востоке Африки или с объектов в Южной Европе.

Третья стратегия предполагает размещение авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками в Гвинейском заливе. Этот вариант источники в Пентагоне считают наименее вероятным, поскольку ситуация в Нигерии не рассматривается как приоритет для национальной безопасности США.

Источники газеты в военном ведомстве также признали, что американские войска не смогут существенно повлиять на ситуацию в Нигерии без начала операции, сопоставимой с кампаниями в Ираке или Афганистане. Однако такую опцию никто всерьез не рассматривает. Как отметил в интервью отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон, любая крупная военная операция США в Нигерии «обернется фиаско». По его словам, американская общественность и президент Дональд Трамп не заинтересованы в начале подобной кампании в Африке.

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 568
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 449
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2028
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1775
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1356
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2484
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3772
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2191
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1708
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3570
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1620

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 568
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 449
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2028
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1775
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1356
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2484
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3772
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2191
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1708
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3570
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться