Минздрав организовал в Лачине акцию добровольной сдачи крови

В рамках Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории 6 ноября в Лачине прошла акция добровольной сдачи крови. Мероприятие было организовано Республиканским банком крови Министерства здравоохранения совместно со Службой восстановления, строительства и управления в Лачинском районе.

В акции, организованной с целью обеспечения пациентов с талассемией и гемофилией кровью и ее компонентами, приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Службы восстановления, строительства и управления района, Центральной районной больницы Лачинского района, а также правоохранительных органов и представители общественности.

После проверки состояния здоровья доноров врачами специальной медицинской бригады Бардинского филиала Республиканского банка крови Министерства здравоохранения у них был взят забор крови.