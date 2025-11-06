USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Минздрав организовал в Лачине акцию добровольной сдачи крови

16:32 211

В рамках Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории 6 ноября в Лачине прошла акция добровольной сдачи крови. Мероприятие было организовано Республиканским банком крови Министерства здравоохранения совместно со Службой восстановления, строительства и управления в Лачинском районе.

В акции, организованной с целью обеспечения пациентов с талассемией и гемофилией кровью и ее компонентами, приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Службы восстановления, строительства и управления района, Центральной районной больницы Лачинского района, а также правоохранительных органов и представители общественности.

После проверки состояния здоровья доноров врачами специальной медицинской бригады Бардинского филиала Республиканского банка крови Министерства здравоохранения у них был взят забор крови.

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 574
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 451
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2029
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1777
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1357
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2487
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3776
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2194
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1708
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3575
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1620

