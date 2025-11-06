Российская атака: под землей Днепропетровска остались тысячи горняков

USD 1.7000
В результате российской атаки в Днепропетровской области Украины были обесточены восемь угольных шахт, в которых на момент инцидента находились 2 595 горняков. Об этом сообщило украинское Минэнерго.

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали эвакуацию горняков на поверхность, при этом, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили в ведомстве.

«Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков», – заявила глава Минэнерго Светлана Гринчук. По ее словам, российская сторона подобным образом «оставляет украинцев без света и тепла зимой».

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 577
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 451
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2029
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1778
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1358
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2489
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3777
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2195
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1708
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3575
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1621

