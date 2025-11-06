Российская атака: под землей Днепропетровска остались тысячи горняков

В результате российской атаки в Днепропетровской области Украины были обесточены восемь угольных шахт, в которых на момент инцидента находились 2 595 горняков. Об этом сообщило украинское Минэнерго.

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали эвакуацию горняков на поверхность, при этом, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили в ведомстве.

«Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков», – заявила глава Минэнерго Светлана Гринчук. По ее словам, российская сторона подобным образом «оставляет украинцев без света и тепла зимой».