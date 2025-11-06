Создается информсистема Invest in Azerbaijan

Создается информационная система Invest in Azerbaijan. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно указу, утверждено «Положение об информационной системе Invest in Azerbaijan». Информационная система Invest in Azerbaijan обеспечит подачу обращений инвесторами в электронном виде, получение всей необходимой информации для осуществления инвестиционной деятельности в Азербайджане, включая сведения об инвестиционном климате, инвестиционных проектах, существующих требованиях, льготах и привилегиях.
Функции владельца системы будет осуществлять Министерство экономики, функции оператора - находящийся в подчинении министерства AZPROMO.
Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.