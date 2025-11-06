Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку

USD 1.7000
Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли в интервью haqqin.az прокомментировал предлагаемые поправки к Закону «Об обязательном социальном страховании». Согласно проекту, который пока не принят, с 2026 года физические лица, использующие принадлежащие им сельскохозяйственные земли, будут платить по обязательному государственному социальному страхованию в 1,5–2,5 раза больше, чем сейчас.

По словам эксперта, такие изменения могут серьезно осложнить положение фермеров: «...Правительство стремится компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет налогов, и это понятно. Но если нефтяные поступления снижаются и экономика в целом сжимается, то вместо усиления налогового давления нужно развивать промышленность и сельское хозяйство, создавать условия для притока инвестиций и роста рабочих мест».

Магеррамли утверждает, что аграрный сектор находится в тяжелом положении: продуктивность земель падает, почвы деградируют, эффективные меры со стороны государства отсутствуют. «Необходимо заниматься мелиорацией, обеспечивать фермеров водой и качественными удобрениями, повышать уровень аграрных знаний. Наши фермеры во многом работают по старинке, что приводит к низкой продуктивности, невысокому качеству продукции и трудностям со сбытом», — добавил он.

Эксперт отметил, что у фермеров нет доступа к дешевым кредитам и холодильным складам для хранения урожая, и повышение социальных взносов лишь усилит их финансовое давление. «Если государство увеличивает взносы с гектара, это повышает расходы производителей. Они будут вынуждены компенсировать их за счет роста цен на продукцию. За последние десять лет импорт продовольствия и сельхозпродукции в Азербайджане вырос примерно в 2,5 раза, что свидетельствует о снижении внутреннего производства. Когда собственного производства не хватает, цены неизбежно растут, поэтому продукты в Азербайджане такие дорогие», — поясняет он.

По словам эксперта, предлагаемые поправки принесут бюджету незначительные доходы, но могут нанести серьезный ущерб аграрному сектору.

«Фермеры и так работают на грани выживания. Многие вынуждены брать деньги в долг. Цены на удобрения выросли с 60 до 80 манатов, посевные работы также подорожали. Теперь еще и налоги повышают. Все это создает серьезные трудности для сельчан и углубляет кризис в аграрном секторе», — заключил Магеррамли.

