SOCAR проявляет интерес к месторождению в Казахстане

Компания Dunga Operating GmbH представила проект разработки месторождения «Дунга» в Казахстане, в котором заинтересована Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR). Об этом сообщает казахское издание Kursiv.

Компания представила на общественных слушаниях четыре возможных варианта разработки месторождения.

По первому варианту в 2026-2037 годах планируется пробурить 47 добывающих скважин, по второму – 37. Рекомендуемый третий вариант предполагает бурение 68 вертикальных скважин, а четвертый – 65. Все варианты включают ввод бездействующих скважин.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов ранее сообщал, что SOCAR намерена стать участником нефтегазового проекта «Дунга». По его словам, в данный момент соответствующие коммерческие переговоры ведет «КазМунайГаз» (КМГ), который владеет в данном проекте 60%.

«Обсуждаемое в экспертной среде возможное вхождение SOCAR в проект «Дунга» может позволить увеличить экспорт казахстанской нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД)…» – отмечает Kursiv.

В октябре глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов заявил о планах увеличить прием казахстанской нефти по БТД до 7 млн тонн к 2027 году. В 2025 году Казахстан планирует экспортировать по этому маршруту 1,7 млн тонн нефти, как и в 2024 году.

Нефтегазовое месторождение «Дунга» расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана. Открытое в 1966 году, оно с 2007 года активно разрабатывается. Геологические запасы месторождения оцениваются в 106 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа.

Проект Дунга реализуется в рамках договора о разделе продукции, подписанного 1 мая 1994 года между правительством Казахстана и Oman Oil Company Limited. Сегодня участниками проекта являются Dunga Operating GmbH (60%, Казахстан), Oman Oil Company Limited (20%, Оман) и PTTEP Corporation (20%, Казахстан). Оператором проекта является Dunga Operating GmbH. В 2023 году компания КМГ приобрела 60% в проекте у французской Total Energies за $330 млн, после чего операционная компания была переименована из Total E&P Dunga GmbH в Dunga Operating GmbH.