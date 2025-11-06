USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

SOCAR проявляет интерес к месторождению в Казахстане

17:14 189

Компания Dunga Operating GmbH представила проект разработки месторождения «Дунга» в Казахстане, в котором заинтересована Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR). Об этом сообщает казахское издание Kursiv.

Компания представила на общественных слушаниях четыре возможных варианта разработки месторождения.

По первому варианту в 2026-2037 годах планируется пробурить 47 добывающих скважин, по второму – 37. Рекомендуемый третий вариант предполагает бурение 68 вертикальных скважин, а четвертый – 65. Все варианты включают ввод бездействующих скважин.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов ранее сообщал, что SOCAR намерена стать участником нефтегазового проекта «Дунга». По его словам, в данный момент соответствующие коммерческие переговоры ведет «КазМунайГаз» (КМГ), который владеет в данном проекте 60%.

«Обсуждаемое в экспертной среде возможное вхождение SOCAR в проект «Дунга» может позволить увеличить экспорт казахстанской нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД)…» – отмечает Kursiv.

В октябре глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов заявил о планах увеличить прием казахстанской нефти по БТД до 7 млн тонн к 2027 году. В 2025 году Казахстан планирует экспортировать по этому маршруту 1,7 млн тонн нефти, как и в 2024 году.

Нефтегазовое месторождение «Дунга» расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана. Открытое в 1966 году, оно с 2007 года активно разрабатывается. Геологические запасы месторождения оцениваются в 106 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа.

Проект Дунга реализуется в рамках договора о разделе продукции, подписанного 1 мая 1994 года между правительством Казахстана и Oman Oil Company Limited. Сегодня участниками проекта являются Dunga Operating GmbH (60%, Казахстан), Oman Oil Company Limited (20%, Оман) и PTTEP Corporation (20%, Казахстан). Оператором проекта является Dunga Operating GmbH. В 2023 году компания КМГ приобрела 60% в проекте у французской Total Energies за $330 млн, после чего операционная компания была переименована из Total E&P Dunga GmbH в Dunga Operating GmbH.

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 587
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 455
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2036
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1785
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1363
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2494
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3779
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2198
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1709
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3580
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1622

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
Азербайджанских фермеров ждет удар по кошельку
17:08 587
Создается информсистема Invest in Azerbaijan
Создается информсистема Invest in Azerbaijan указ Ильхама Алиева
16:50 455
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час
15:25 2036
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
Скончался отец главы Минздрава Азербайджана
16:14 1785
CША защитят аш-Шараа от Израиля
CША защитят аш-Шараа от Израиля
15:07 1363
Удача отвернулась от генерала Оруджева
Удача отвернулась от генерала Оруджева
15:21 2494
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 3779
Украина поразила завод в Башкортостане
Украина поразила завод в Башкортостане видео
14:46 2198
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
Турецкий суд оправдал бывшего мэра от оппозиции
14:25 1709
F-16 пролетят над Баку
F-16 пролетят над Баку
13:49 3580
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
Лидер турецкой оппозиции обвинил прокурора Стамбула и обратился к Эрдогану
14:01 1622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться