Восстановительные работы «Азеришыг» в Зангилане

ОАО «Азеришыг» ведет масштабные работы по восстановлению, капитальному ремонту и модернизации электросетей в Карабахе и Восточном Зангезуре, равно как и в других регионах страны. В результате этих усилий обновляется электрохозяйство в ряде сел Зангилана, а также в самом городе.

В новой электросети Зангилана создается инфраструктура для реализации проектов «Умный город» и «Умное село».

В селе Агалы, куда уже вернулись местные жители, завершены работы по обеспечению устойчивого и качественного электроснабжения 55 индивидуальных жилых домов и двухэтажного здания на 48 квартир. Для освещения этих объектов проложены двухконтурные подземные кабельные линии напряжением 35 кВ, установлены счетчики типа SMS. В селе установлено 10 современных трансформаторных пунктов (ТП), обслуживающих абонентов.

Кроме того, жилой комплекс на 104 квартиры, построенный в городской черте, подключен к двум современным ТП мощностью 1600 кВА и напряжением 35,04 кВ. Из Центра цифрового управления Зангиланской электросети проложена двухконтурная подземная кабельная линия 35 кВ, в зданиях также установлены счетчики SMS.

Для обеспечения потребностей будущих жителей села Джахангирбейли в электроэнергии от подстанции «Зангилан» напряжением 110/35/10 кВ проложена 11-километровая воздушная кабельная линия 35 кВ с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП-3).

Село Мамедбейли также входит в число населенных пунктов, которые в ближайшее время примут своих коренных жителей. В рамках подготовки продолжаются восстановительные работы. В результате от распределительного устройства (РУ) села Агалы до Мамедбейли проложена двухконтурная подземная кабельная линия 35 кВ протяженностью 3,5 км, установлены 67 счетчиков SMS. В селе будут обслуживать абонентов четыре современных трансформаторных пункта мощностью 1000 кВА.

ОАО «Азеришыг» продолжает реализацию восстановительных и капитальных ремонтных работ в ряде сел и поселков по всей стране с целью обеспечения потребителей стабильной, бесперебойной и качественной электроэнергией, а также снижения потерь в электросетях до минимума.

