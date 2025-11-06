USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Америка заменит Россию в Европе

17:55 787

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты способны полностью заменить российский природный газ на европейском рынке. Об этом он сообщил в ходе конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству» (P-TEC) в Афинах.

Во время вступительной дискуссии с министром окружающей среды и энергетики Греции Ставросом Папаставру Крис Райт высказал мнение, что США «готовы полностью заменить российский природный газ» в Европе, при этом отметив, что «Греция — идеальный пункт импорта для американского СПГ».

«США были союзником Европы со Второй мировой войны до холодной войны. Мир по-прежнему работает на нефти, газе и угле — нам приходится искать альтернативы, но сегодня эти источники дешевле и доступнее. У нас есть избыток природного газа и возможности поставлять его в Европу при условии создания соответствующей инфраструктуры», – цитирует Райта греческий финансовый портал capital.gr.

По мнению американского министра, «жизненно важно убрать российский газ из Европы». Он также отметил, что «у Москвы всего два трубопровода — один в Европу и один в Китай, и каждый кубометр, который не доходит до Европы, остается в земле, поскольку трубопровод в Китай уже заполнен».

«Мы хотим видеть Европу с обильными и дешевыми источниками энергии. Давайте работать вместе для достижения этой цели», – добавил Райт.

Американский министр также подчеркнул, что «сланцевая революция превратила Соединенные Штаты из крупнейшего импортера в крупнейшего экспортера газа».

«Обилие американского газа снизило расходы на электроэнергию на $2 тыс. на домохозяйство», – указал глава Минэнерго.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1431
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 809
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 801
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1807
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3000
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1446
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4337
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 607
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3612
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7243

ЭТО ВАЖНО

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1431
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 809
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 801
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1807
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3000
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1446
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4337
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 607
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3612
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7243
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться