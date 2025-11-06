Америка заменит Россию в Европе

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты способны полностью заменить российский природный газ на европейском рынке. Об этом он сообщил в ходе конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству» (P-TEC) в Афинах.

Во время вступительной дискуссии с министром окружающей среды и энергетики Греции Ставросом Папаставру Крис Райт высказал мнение, что США «готовы полностью заменить российский природный газ» в Европе, при этом отметив, что «Греция — идеальный пункт импорта для американского СПГ».

«США были союзником Европы со Второй мировой войны до холодной войны. Мир по-прежнему работает на нефти, газе и угле — нам приходится искать альтернативы, но сегодня эти источники дешевле и доступнее. У нас есть избыток природного газа и возможности поставлять его в Европу при условии создания соответствующей инфраструктуры», – цитирует Райта греческий финансовый портал capital.gr.

По мнению американского министра, «жизненно важно убрать российский газ из Европы». Он также отметил, что «у Москвы всего два трубопровода — один в Европу и один в Китай, и каждый кубометр, который не доходит до Европы, остается в земле, поскольку трубопровод в Китай уже заполнен».

«Мы хотим видеть Европу с обильными и дешевыми источниками энергии. Давайте работать вместе для достижения этой цели», – добавил Райт.

Американский министр также подчеркнул, что «сланцевая революция превратила Соединенные Штаты из крупнейшего импортера в крупнейшего экспортера газа».

«Обилие американского газа снизило расходы на электроэнергию на $2 тыс. на домохозяйство», – указал глава Минэнерго.