Компания AzerGold организовала акцию социальной помощи в Нахчыване

В связи с пятой годовщиной исторической Победы, одержанной Вооруженными силами Азербайджана над армянскими вооруженными формированиями в ходе 44-дневной Отечественной войны, Закрытое акционерное общество AzerGold провело акцию социальной помощи в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В рамках акции были посещены семьи шехидов и участников Первой и Второй Карабахских войн, а также малообеспеченные семьи, зарегистрированные в Нахчыванской Автономной Республике. Социальная инициатива охватила семьи, проживающие в селах Ханагях, Алинджа и Хошкешин Джульфинского района — вблизи Ортакендского месторождения золота, где AzerGold активно проводит геологоразведочные и оценочные работы.

Представители ЗАО передали семьям праздничные поздравления и вручили подарочные наборы, состоящие из различных продовольственных продуктов.

Подобные акции социальной помощи, регулярно организуемые в селах и поселках, расположенных вблизи рудников, где ЗАО AzerGold осуществляет добывающую деятельность, носят характер поддержки государственных программ. Цель - окружить заботой малообеспеченные семьи, проживающие в регионе, создать праздничное настроение в знаменательные дни.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1431
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 809
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 802
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1807
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3000
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1446
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4337
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 607
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3612
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7243

