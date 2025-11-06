Компания AzerGold организовала акцию социальной помощи в Нахчыване

В связи с пятой годовщиной исторической Победы, одержанной Вооруженными силами Азербайджана над армянскими вооруженными формированиями в ходе 44-дневной Отечественной войны, Закрытое акционерное общество AzerGold провело акцию социальной помощи в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В рамках акции были посещены семьи шехидов и участников Первой и Второй Карабахских войн, а также малообеспеченные семьи, зарегистрированные в Нахчыванской Автономной Республике. Социальная инициатива охватила семьи, проживающие в селах Ханагях, Алинджа и Хошкешин Джульфинского района — вблизи Ортакендского месторождения золота, где AzerGold активно проводит геологоразведочные и оценочные работы.

Представители ЗАО передали семьям праздничные поздравления и вручили подарочные наборы, состоящие из различных продовольственных продуктов.

Подобные акции социальной помощи, регулярно организуемые в селах и поселках, расположенных вблизи рудников, где ЗАО AzerGold осуществляет добывающую деятельность, носят характер поддержки государственных программ. Цель - окружить заботой малообеспеченные семьи, проживающие в регионе, создать праздничное настроение в знаменательные дни.