Страны-лидеры по закупкам золота

Глобальный спрос на золото в ювелирном и инвестиционном секторах (слитки и монеты) за первые три квартала 2025 года составил 2042 тонны, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Из них 1047 тонн пришлись на ювелирные изделия, а 947 тонн — на инвестиционные формы золота, сообщает Econovis.

Лидерами по объему спроса стали: Китай — 591 тонна; Индия — 462 тонны; США — 109 тонн; Турция — 76 тонн; Иран — 58 тонн; Россия — 51 тонна; Саудовская Аравия — 48 тонн; Таиланд — 38 тонн; Вьетнам — 37 тонн; Германия — 36 тонн.

В совокупности Китай и Индия обеспечили более половины мирового спроса на золото, подтверждая свой статус ключевых драйверов мирового рынка драгоценных металлов.

Отметим, США, Германия, Италия и Франция имеют самые большие золотые запасы, что отражает высокий спрос со стороны центральных банков на формирование резервов. Китай и Россия являются крупнейшими мировыми производителями золота.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1431
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 809
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 803
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1807
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3000
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1446
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4337
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 607
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3612
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7243

