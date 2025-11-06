Страны-лидеры по закупкам золота

Глобальный спрос на золото в ювелирном и инвестиционном секторах (слитки и монеты) за первые три квартала 2025 года составил 2042 тонны, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Из них 1047 тонн пришлись на ювелирные изделия, а 947 тонн — на инвестиционные формы золота, сообщает Econovis.
Лидерами по объему спроса стали: Китай — 591 тонна; Индия — 462 тонны; США — 109 тонн; Турция — 76 тонн; Иран — 58 тонн; Россия — 51 тонна; Саудовская Аравия — 48 тонн; Таиланд — 38 тонн; Вьетнам — 37 тонн; Германия — 36 тонн.
В совокупности Китай и Индия обеспечили более половины мирового спроса на золото, подтверждая свой статус ключевых драйверов мирового рынка драгоценных металлов.
Отметим, США, Германия, Италия и Франция имеют самые большие золотые запасы, что отражает высокий спрос со стороны центральных банков на формирование резервов. Китай и Россия являются крупнейшими мировыми производителями золота.