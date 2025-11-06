Президент Польши требует от Украины «благодарности»

Президент Польши Кароль Навроцкий на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо прокомментировал направление польской политики в отношении Киева, пишет Polityka.

«Помощь Украине и наличие четкой позиции относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте, не освобождают меня как президента Польши от необходимости требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной», - сказал Навроцкий.

Президент Польши добавил, что ему «небезразличны некоторые действия» украинской стороны.

«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — сказал он.

Навроцкий уточнил свою позицию, отметив, что Польше «не придется выбирать между солидарностью и напористостью» по отношению к Киеву.