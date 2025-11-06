Саркози в тюрьме подсел на йогурты

Бывший президент Франции Николя Саркози, находящийся в парижской тюрьме Санте, отказался от тюремного питания и ограничился йогуртами. Об этом сообщила газета Le Point со ссылкой на источники.

«Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру», — говорится в статье.

Как отмечает газета, экс-глава государства опасается, что ему могли плюнуть в еду или «сделать что-то похуже».

Уточняется, что с 21 октября, когда Саркози заключили под стражу, он начал питаться только йогуртами. Также экс-президент продолжает отказываться приобретать продукты и готовить самостоятельно, поскольку не умеет этого делать. По словам одного из источников, Саркози не может даже сварить яйца и принципиально отказывается это делать.

21 октября Саркози прибыл в парижскую тюрьму Санте, где будет отбывать пятилетний срок в одиночной камере. 25 сентября сообщалось, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании из Ливии. Также его оштрафовали на €100 тыс.

23 октября газета Daily Mail сообщила об издевательствах над Саркози в тюрьме. Уточнялось, что бывшему президенту Франции приходится терпеть насмешки со стороны сокамерников.