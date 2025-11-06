USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Саркози в тюрьме подсел на йогурты

18:27 680

Бывший президент Франции Николя Саркози, находящийся в парижской тюрьме Санте, отказался от тюремного питания и ограничился йогуртами. Об этом сообщила газета Le Point со ссылкой на источники.

«Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру», — говорится в статье.

Как отмечает газета, экс-глава государства опасается, что ему могли плюнуть в еду или «сделать что-то похуже».

Уточняется, что с 21 октября, когда Саркози заключили под стражу, он начал питаться только йогуртами. Также экс-президент продолжает отказываться приобретать продукты и готовить самостоятельно, поскольку не умеет этого делать. По словам одного из источников, Саркози не может даже сварить яйца и принципиально отказывается это делать.

21 октября Саркози прибыл в парижскую тюрьму Санте, где будет отбывать пятилетний срок в одиночной камере. 25 сентября сообщалось, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании из Ливии. Также его оштрафовали на €100 тыс. 

23 октября газета Daily Mail сообщила об издевательствах над Саркози в тюрьме. Уточнялось, что бывшему президенту Франции приходится терпеть насмешки со стороны сокамерников.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1439
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США
19:37 816
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
19:14 809
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета
18:44 1812
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1451
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
13:28 4339
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 610
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
16:45 3614
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 7243

