Израиль опять воюет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак на инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана.

Как сообщили в армейской пресс-службе, авиаудары были нанесены после того, как ЦАХАЛ объявил об эвакуации в районах Айта-эль-Джабаль, Тайбе и Тайр-Дебба.

Военные также отметили, что траектория ударов на этот раз была расширена.

3 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что один из командиров «Хезболлы» Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому дрон нанес удар.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла».