Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Израиль опять воюет

18:32 762

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак на инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана.

Как сообщили в армейской пресс-службе, авиаудары были нанесены после того, как ЦАХАЛ объявил об эвакуации в районах Айта-эль-Джабаль, Тайбе и Тайр-Дебба.

Военные также отметили, что траектория ударов на этот раз была расширена.

3 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что один из командиров «Хезболлы» Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому дрон нанес удар.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла».

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1439
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США
19:37 818
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
19:14 810
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета
18:44 1814
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1455
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
13:28 4340
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 611
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
16:45 3614
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
13:01 7243

