Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке

Когда немного осела пыль от сенсационных выборов в Нью-Йорке, армия социологов, демографов и историков бросилась выяснять, кто и почему проголосовал за избрание мэром города такой темной лошадки, как социалист-мусульманин Зохран Мамдани, которого республиканцы уже назвали «коммунистом».
И почему его взлет стал таким метеорическим. Еще год назад, когда он впервые объявил о борьбе за пост мэра, о нем никто ничего не знал даже в столице штата Олбани, где он служил в ассамблее Нью-Йорка. В январе этого года полстеры оценивали его шансы на победу лишь в 8 процентов.
Детали биографии 111-го мэра города тоже поражают воображение. До избрания в ассамблею он вообще не имел постоянной работы и стабильного заработка. Согласно налоговой декларации за 2024 год, его доход составил 1267 долларов.
И абсолютно никакого политического опыта управления! Основным источником его средств была общественная деятельность. Он, например, был консультантом по ипотеке. Помогал людям избегать выселения из домов за неуплату и одновременно занимался музыкой в стиле рэп.
Согласитесь, что эти данные не свидетельствуют о его квалификации, чтобы управлять гигантским городом с годовым бюджетом в 116 миллиардов долларов - больше чем у иных европейских государств. И, тем не менее, за него при наибольшей явке за десятилетия проголосовал 1 миллион жителей Нью-Йорка, больше чем за самого компетентного и опытного бывшего мэра Майкла Блумберга. Больше чем за любого кандидата в мэры, начиная с 1969 года.
Кто-то называет его троцкистом и анархистом. Действительно, такую популистскую программу вряд ли одобрили бы ортодоксальные коммунисты СССР или Китая. Вот лишь некоторые ее пункты:
- Полная заморозка всей арендной платы для 2 миллионов жителей Нью-Йорка.
- Повышение минимальной оплаты труда до 30 долларов в час (с нынешних почти 12).
- Открытие бесплатных детских садов.
- Создание муниципальных магазинов для бедных с субсидированными ценами.
- Бесплатный проезд на городских автобусах.
- Резкое ослабление контроля полиции, передача ее функций по работе с бездомными специальным социальным службам.
Мамдани на этих лозунгах победил в пяти районах Нью-Йорка. Наилучший результат у него был в Бруклине - его главном опорном пункте, там он получил 57 процентов, и эту статистику не смогли поколебать голоса «маленькой Одессы» - Брайтон-Бич, где проживают старые иммигранты из СССР, до смерти боящиеся прихода социализма в их уголок.
Мамдани победил также в респектабельном Манхеттене, где он набрал больше 50 процентов голосов. Правда, здесь следует сделать серьезную поправку. По данным NBC News, коренные жители Нью-Йорка, родившиеся в этом городе, предпочли другого кандидата, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо — он набрал среди них 49 процентов голосов против 38 у Мамдани.
И вот мы, похоже, приближаемся к одной из разгадок фантастического феномена этого человека. Он получил огромную поддержку у тех, кто живет в этом городе менее 10 лет - там собранный им урожай голосов составил 81 процент.
Надеюсь, что меня не обвинят в расизме — я лишь констатирую результаты выборов. Мамдани победил в округах с преимущественным афро-азиатским-латиноамериканским населением. Там его поддержали 59 процентов относительно недавно прибывших из Азии жителей Нью-Йорка, это было в два раза больше, чем получил Куомо. За него отдали голоса 48 процентов чернокожих и 45 процентов hispanics.
А вот среди белого населения победителем был Эндрю Куомо - там свои голоса ему отдали 45 процентов избирателей, у Мамдани – 37%.
Попытки узнать разгадку успеха Мамдани в зависимости от уровня дохода успеха не принесли. За него проголосовали 44 процента людей с низким уровнем дохода (до 50 тысяч долларов в год), его поддержали 36 процентов избирателей, принадлежащих к среднему классу, и – несмотря на утопические проекты – 48 процентов тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч долларов в год.
Намного более успешными оказались социологи, обратившиеся к возрастным категориям. Сенсации не было никакой — Мамдани возвели на трон молодые нью-йоркцы. Среди избирателей моложе 30 лет он получил 62 процента голосов, ему досталась больше половины голосов у граждан в возрасте от 30 до 44 лет. А вот у более зрелых и осмотрительных граждан от 65 лет эта поддержка составила лишь 29 процентов.
Критики Мамдани говорят, что его поддержала волна недавно прибывших молодых леваков, которые «испоганили Европу, а теперь принялись за Штаты». Многие связывают эту поддержку с прокатившимися по всему миру многомиллионными демонстрациями в поддержку палестинцев и осуждения Израиля.
Антисемитские высказывания Мамдани были одной из главных причин размежевания между его сторонниками и противниками, хотя логических объяснений, как он мог победить в городе с наибольшей еврейской диаспорой в мире, никто из премудрых местных комментаторов найти не смог. Сами представители диаспоры теперь выступают с грозными предупреждениями о том, что они будут внимательно следить за действиями и назначениями нового мэра, в котором видят угрозу для себя.
В районах Нью-Йорка Upper West и Upper East, где находится большинство еврейских общин, Куомо победил Мамдами с преимуществом в 10 процентов. Бывший губернатор одержал победу и в районах Бруклина со значительным еврейским населением. В основном Куомо поддержали не потому, что людям нравятся его идеи, а потому что они сочли его единственным кандидатом, способным остановить Мамдани. Но их надежды не оправдались.
Может быть, будущее будет не таким уж страшным, как это теперь предсказывают. Политологи говорят, что бывшие мэры — Майкл Блумберг и Де Блазио также пытались что-то исправить в крайне неэффективной системе общественного транспорта и даже намеревались ввести продовольственные карточки в продовольственных магазинах. В конечном итоге одна из главных задач нового мэра - решить проблемы городской канализации, которые немедленно ощущают по запаху все прибывающие в город.
Вот пусть он ею и занимается, а вопрос об отношении к Израилю Мамдани будет решать потом, не спеша.