Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке

Когда немного осела пыль от сенсационных выборов в Нью-Йорке, армия социологов, демографов и историков бросилась выяснять, кто и почему проголосовал за избрание мэром города такой темной лошадки, как социалист-мусульманин Зохран Мамдани, которого республиканцы уже назвали «коммунистом». И почему его взлет стал таким метеорическим. Еще год назад, когда он впервые объявил о борьбе за пост мэра, о нем никто ничего не знал даже в столице штата Олбани, где он служил в ассамблее Нью-Йорка. В январе этого года полстеры оценивали его шансы на победу лишь в 8 процентов.

Детали биографии 111-го мэра города тоже поражают воображение. До избрания в ассамблею он вообще не имел постоянной работы и стабильного заработка. Согласно налоговой декларации за 2024 год, его доход составил 1267 долларов. И абсолютно никакого политического опыта управления! Основным источником его средств была общественная деятельность. Он, например, был консультантом по ипотеке. Помогал людям избегать выселения из домов за неуплату и одновременно занимался музыкой в стиле рэп. Согласитесь, что эти данные не свидетельствуют о его квалификации, чтобы управлять гигантским городом с годовым бюджетом в 116 миллиардов долларов - больше чем у иных европейских государств. И, тем не менее, за него при наибольшей явке за десятилетия проголосовал 1 миллион жителей Нью-Йорка, больше чем за самого компетентного и опытного бывшего мэра Майкла Блумберга. Больше чем за любого кандидата в мэры, начиная с 1969 года. Кто-то называет его троцкистом и анархистом. Действительно, такую популистскую программу вряд ли одобрили бы ортодоксальные коммунисты СССР или Китая. Вот лишь некоторые ее пункты: - Полная заморозка всей арендной платы для 2 миллионов жителей Нью-Йорка. - Повышение минимальной оплаты труда до 30 долларов в час (с нынешних почти 12). - Открытие бесплатных детских садов. - Создание муниципальных магазинов для бедных с субсидированными ценами. - Бесплатный проезд на городских автобусах. - Резкое ослабление контроля полиции, передача ее функций по работе с бездомными специальным социальным службам.

Мамдани на этих лозунгах победил в пяти районах Нью-Йорка. Наилучший результат у него был в Бруклине - его главном опорном пункте, там он получил 57 процентов, и эту статистику не смогли поколебать голоса «маленькой Одессы» - Брайтон-Бич, где проживают старые иммигранты из СССР, до смерти боящиеся прихода социализма в их уголок. Мамдани победил также в респектабельном Манхеттене, где он набрал больше 50 процентов голосов. Правда, здесь следует сделать серьезную поправку. По данным NBC News, коренные жители Нью-Йорка, родившиеся в этом городе, предпочли другого кандидата, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо — он набрал среди них 49 процентов голосов против 38 у Мамдани. И вот мы, похоже, приближаемся к одной из разгадок фантастического феномена этого человека. Он получил огромную поддержку у тех, кто живет в этом городе менее 10 лет - там собранный им урожай голосов составил 81 процент. Надеюсь, что меня не обвинят в расизме — я лишь констатирую результаты выборов. Мамдани победил в округах с преимущественным афро-азиатским-латиноамериканским населением. Там его поддержали 59 процентов относительно недавно прибывших из Азии жителей Нью-Йорка, это было в два раза больше, чем получил Куомо. За него отдали голоса 48 процентов чернокожих и 45 процентов hispanics.

А вот среди белого населения победителем был Эндрю Куомо - там свои голоса ему отдали 45 процентов избирателей, у Мамдани – 37%. Попытки узнать разгадку успеха Мамдани в зависимости от уровня дохода успеха не принесли. За него проголосовали 44 процента людей с низким уровнем дохода (до 50 тысяч долларов в год), его поддержали 36 процентов избирателей, принадлежащих к среднему классу, и – несмотря на утопические проекты – 48 процентов тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч долларов в год. Намного более успешными оказались социологи, обратившиеся к возрастным категориям. Сенсации не было никакой — Мамдани возвели на трон молодые нью-йоркцы. Среди избирателей моложе 30 лет он получил 62 процента голосов, ему досталась больше половины голосов у граждан в возрасте от 30 до 44 лет. А вот у более зрелых и осмотрительных граждан от 65 лет эта поддержка составила лишь 29 процентов. Критики Мамдани говорят, что его поддержала волна недавно прибывших молодых леваков, которые «испоганили Европу, а теперь принялись за Штаты». Многие связывают эту поддержку с прокатившимися по всему миру многомиллионными демонстрациями в поддержку палестинцев и осуждения Израиля.