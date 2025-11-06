Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»

Парламент Болгарии в срочном порядке рассмотрел и большинством голосов преодолел вето президента Румена Радева на законопроект, касающийся возможной продажи активов «Лукойла» в стране. Вето главы государства поддержали 74 депутата, 125 парламентариев его отклонили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законодательный орган.

Уточняется, что законопроект об инвестициях был принят болгарским парламентом 24 октября. Согласно документу, сделки по продаже активов «Лукойла» в Болгарии должны проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и только при наличии письменного заключения агентства о возможности их продажи.

5 ноября Радев наложил вето на законопроект, указав, что такое требование ставит правительство в зависимость от спецслужбы, что противоречит конституции.

В октябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и ряда их дочерних предприятий. Позже «Лукойл» объявил о намерении продать свои международные активы, эксперты оценивали дисконт при сделках в 50–70%.