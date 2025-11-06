USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»

Парламент Болгарии в срочном порядке рассмотрел и большинством голосов преодолел вето президента Румена Радева на законопроект, касающийся возможной продажи активов «Лукойла» в стране. Вето главы государства поддержали 74 депутата, 125 парламентариев его отклонили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законодательный орган.

Уточняется, что законопроект об инвестициях был принят болгарским парламентом 24 октября. Согласно документу, сделки по продаже активов «Лукойла» в Болгарии должны проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и только при наличии письменного заключения агентства о возможности их продажи.

5 ноября Радев наложил вето на законопроект, указав, что такое требование ставит правительство в зависимость от спецслужбы, что противоречит конституции.

В октябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и ряда их дочерних предприятий. Позже «Лукойл» объявил о намерении продать свои международные активы, эксперты оценивали дисконт при сделках в 50–70%.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
