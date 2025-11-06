Важное соглашение Казахстана с США

Казахстан и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов, пишут зарубежные СМИ.

Казахстан поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готов вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Вашингтоне в ходе встречи с государственным секретарем США Марком Рубио и другими представителями администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сообщает Акорда.

В состав американской делегации также вошли министр торговли Говард Латник и спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.