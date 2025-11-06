USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Евросоюз дал добро Украине

18:57 968

Евросоюз достиг предварительной договоренности о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду, бюджет которого составляет около 8 млрд евро. Об говорится на сайте Совета ЕС.

Фонд (European Defence Fund) осуществляет финансирование совместных исследований и разработок в оборонной сфере между европейскими странами. Цель - укрепление конкурентоспособности и технологической независимости оборонной промышленности Евросоюза.

Украина в рамках соглашения получит доступ к совместным европейским исследованиям и разработкам в оборонной сфере.

Основной аспект договоренности - меры стимулирования инвестиций в сферу обороны в рамках действующего европейского бюджета с целью реализации плана ReArm Europe. Он направлен на увеличение оборонных расходов и укрепление военных возможностей ЕС.

Латвийский евродепутат Рихард Колс, который проводил переговоры от парламента, назвал соглашение «четким сигналом, что ЕС наконец начинает относиться к оборонным инвестициям с серьезностью, которой требуют времена», сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что план ReArm Europe предусматривает привлечение европейскими странами до 800 млрд евро на оборону.

Ранее сообщалось, что Украина получила статус расширенного партнера Объединенных экспедиционных сил (JEF). Этот Альянс действует вне НАТО, однако дополняет его возможности.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1452
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 829
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 821
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1830
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1465
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4341
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 612
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3618
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7250

ЭТО ВАЖНО

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1452
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 829
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 821
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1830
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1465
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4341
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 612
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3618
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться