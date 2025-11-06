Евросоюз дал добро Украине

Евросоюз достиг предварительной договоренности о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду, бюджет которого составляет около 8 млрд евро. Об говорится на сайте Совета ЕС.

Фонд (European Defence Fund) осуществляет финансирование совместных исследований и разработок в оборонной сфере между европейскими странами. Цель - укрепление конкурентоспособности и технологической независимости оборонной промышленности Евросоюза.

Украина в рамках соглашения получит доступ к совместным европейским исследованиям и разработкам в оборонной сфере.

Основной аспект договоренности - меры стимулирования инвестиций в сферу обороны в рамках действующего европейского бюджета с целью реализации плана ReArm Europe. Он направлен на увеличение оборонных расходов и укрепление военных возможностей ЕС.

Латвийский евродепутат Рихард Колс, который проводил переговоры от парламента, назвал соглашение «четким сигналом, что ЕС наконец начинает относиться к оборонным инвестициям с серьезностью, которой требуют времена», сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что план ReArm Europe предусматривает привлечение европейскими странами до 800 млрд евро на оборону.

Ранее сообщалось, что Украина получила статус расширенного партнера Объединенных экспедиционных сил (JEF). Этот Альянс действует вне НАТО, однако дополняет его возможности.