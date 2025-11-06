USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку

19:09 1454

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти с каспийских месторождений в порт Баку и начал перевалку в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, 6 ноября в Махачкалу прибудет танкер Lady Leila, который ходит под российским флагом, с грузом в 5 тыс. тонн нефти с месторождения имени Корчагина. Всего в ноябре ЛУКОЙЛ поставит в порт Махачкалы примерно 30 тыс. тонн нефти, а с декабря перенаправит в российский порт весь объем, шедший в Баку, — это примерно 130 тыс. тонн сырья.

Из порта в Махачкале нефть перегружается в емкости нефтебазы «Дагнефтепродукт». После сырье поступает в нефтепровод Махачкала-Новороссийск, который является частью транспортной системы Баку-Новороссийск. Эта нефть идет на экспорт. Пропускная способность на нефтетерминале в Махачкале — примерно 400 тыс. тонн в месяц.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций ЛУКОЙЛ и его дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила ЛУКОЙЛ в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», а британские - дополнительно на месторождения «Карачаганак» в Казахстане и «Шах-Дениз» в Каспийском море.

После этого ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее «дочек» намерен продать свои международные активы. 30 октября ЛУКОЙЛ заявил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1455
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 829
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 823
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1831
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1468
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4341
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 612
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3620
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7250

ЭТО ВАЖНО

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1455
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 913
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 829
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 823
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1831
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1468
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4341
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 612
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3620
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться