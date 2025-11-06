ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти с каспийских месторождений в порт Баку и начал перевалку в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, 6 ноября в Махачкалу прибудет танкер Lady Leila, который ходит под российским флагом, с грузом в 5 тыс. тонн нефти с месторождения имени Корчагина. Всего в ноябре ЛУКОЙЛ поставит в порт Махачкалы примерно 30 тыс. тонн нефти, а с декабря перенаправит в российский порт весь объем, шедший в Баку, — это примерно 130 тыс. тонн сырья.

Из порта в Махачкале нефть перегружается в емкости нефтебазы «Дагнефтепродукт». После сырье поступает в нефтепровод Махачкала-Новороссийск, который является частью транспортной системы Баку-Новороссийск. Эта нефть идет на экспорт. Пропускная способность на нефтетерминале в Махачкале — примерно 400 тыс. тонн в месяц.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций ЛУКОЙЛ и его дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила ЛУКОЙЛ в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», а британские - дополнительно на месторождения «Карачаганак» в Казахстане и «Шах-Дениз» в Каспийском море.

После этого ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее «дочек» намерен продать свои международные активы. 30 октября ЛУКОЙЛ заявил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.